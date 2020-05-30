مصر تقرر مواصلة استخدام "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج فيروس كورونا رغم تحذيرات الصحة العالمية

ذكر رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، حسام حسني، أن السلطات الصحية قررت إبقاء بروتوكول علاج المصابين بالمرض بدواء "هيدروكسي كلوروكين".

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وقال حسني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، إنه تم الإبقاء على استخدام "هيدروكسي كلوروكين" في بروتوكول العلاج، مبينا: "لم نسر خلف الدول التي أزالت هذا الدواء من بروتوكول العلاج".

وتابع حسني موضحا: "هيدروكسي كلوروكين دواء أثبت فعاليته في معظم الحالات المصابة بفيروس كورونا، وخلال أسبوع من الآن ستعود دول العالم لاستخدامه مجددا، وهذا الدواء فعال ويعطي نتائج مبشرة ولكن لا بد من استخدامه مبكرا عند بداية أعراض فيروس كورونا".

وذكر المسؤول الصحي المصري: "الدراسات الطبية التي نجريها أثبتت فعالية هيدروكسي كلوروكين في علاج الحالات البسيطة والمتوسطة".

وفى تصريح منفصل لقناة "on" حول هذا الموضوع قال حسني: "نخالف تعليمات منظمة الصحة العالمية ونستخدم هذا الدواء لأن فعاليته عالية".

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وسبق أن لجأت مجموعة من الدول إلى اعتماد عقاري "كلوروكين" و"هيدروكسي كلوروكين" المضادين لمرض الملاريا في علاج المصابين بفيروس كورونا، كما أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرارا فعاليتهما في هذا المجال.

لكن منظمة الصحة العالمية أعلنت، يوم 25 مايو، أنها علقت استخدام "هيدروكسي كلوروكين" في اختباراتها لعلاج عدوى فيروس كورونا المستجد حتى إشعار آخر بسبب "مباعث قلق"، محذرة من اعتماد هذا العقار في التعامل مع كورونا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية + وكالات