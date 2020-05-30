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"الدفاع الروسية": "النصرة" تقصف بلدات بريف إدلب

أخبار العالم العربي

عربة للشرطة العسكرية الروسية في سوريا
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تعرض عدد من البلدات والقرى في محافظة إدلب شمال غربي البلاد لقصف مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي.

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الدفاع الروسية:
الدفاع الروسية: "النصرة" تقصف بلدة معرة موخص في إدلب السورية

وقال العقيد البحري أوليغ جورافلوف، رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية إنه تم رصد عدد من عمليات القصف من مواقع "النصرة"، استهدفت بلدات عدة في إدلب، من بينها الضهر الكبير والملاجة، ومعرة موخص.

وتابع رئيس المركز الذي مقره قاعدة حميميم الجوية بريف اللاذقية، أن الشرطة العسكرية الروسية واصلت دورياتها في مدينتي حلب والرقة ومحافظة دير الزور.

وأكد جورافلوف عدم رصد عمليات قصف من قبل فصائل مسلحة موالية لتركيا في المنطقة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

المصدر: نوفوستي

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