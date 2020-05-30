"الجيش الوطني الليبي": أسقطنا 3 طائرات تركية مسيرة

أعلن "الجيش الوطني الليبي" يوم السبت، عن إسقاط 3 طائرات تركية مسيرة بالقرب من مدينة بني وليد، والتي تبعد عن العاصمة طرابلس حوالي 180 كم باتجاه الجنوب الغربي.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات الليبية في بيان على "فيسبوك"، إن منصات الدفاع الجوي أسقطت ثلاث طائرات تركية مسيرة.

وأضافت أن الدفاع الجوي استهدف طائرة تركية مُسيرة في الساعات الأولى من صباح يوم السبت وتمكنت من إسقاطها بالقرب من مدينة بني وليد.

وأشارت في البيان نفسه إلى استهداف طائرتين مُسيرتين حاولتا الإغارة على مواقع مدنية بمدينة بني وليد خلال الساعات الماضية من مساء السبت، وتمكنت منصات الدفاع الجوي من إسقاطهما.

المصدر: شعبة الإعلام الحربي