المجمع المقدس القبطي في مصر يقرر تأجيل عودة الصلاة في كنائس البلاد حتى نهاية يونيو

اجتمعت في القاهرة، صباح اليوم، اللجنة الدائمة للمجمع المقدس للكنيسة القبطية المصرية، لمناقشة مسألة عودة الصلاة بالكنائس، والتي أعلن تعليقها، في 21 مارس الماضي، بسبب جائحة كورونا.

وخلال اجتماعها الذي عقد في بالمقر البابوي بالقاهرة برئاسة البابا تواضروس الثاني، قررت اللجنة استمرار تعليق الصلوات وكافة الأنشطة التي تتطلب تجمعات بالكنائس، وكذلك تعليق صلوات الثالث وذكرى الأربعين للمنتقلين، واستمرار إقامة صلوات الجنازات والأكاليل بأعداد محدودة.

RT

وشدد البيان الصادر عن اللجنة على ضرورة أن يقدم الآباء الكهنة والخدام بالكنائس خدماتهم الرعوية والتعليمية عبر الإنترنت.

وأشار البيان إلى أن محتواه يخص الكنائس داخل مصر فقط، بينما تقوم كل الكنائس القبطية بالخارج بتدبير أمورها وفقا لظروف الدولة التي تتبعها.

وذكر البيان أن اللجنة ستجتمع يوم 27 يونيو لدراسة الموقف وتقييم الوضع مرة أخرى.

ناصر حاتم

المصدر: RT