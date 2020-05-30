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نادي القضاة المصري يناشد الدولة مد الحظر في القطاعات التي تشهد تكدسا

أخبار العالم العربي

نادي القضاة المصري يناشد الدولة مد الحظر في القطاعات التي تشهد تكدسا
kadyonline.com
رئيس مجلس إدارة نادي القضاة، محمد عبد المحسن
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أعرب نادي القضاة المصري، اليوم السبت، عن تمنيه أن تؤجل الدولة استئناف العمل في قطاعات تشهد ازدحاما.

وصرح رئيس مجلس إدارة نادي القضاة، محمد عبد المحسن، أنه يتمنى أن تلتزم الدولة بسياساتها الحكيمة التي اتبعتها منذ بدء أزمة فيروس كورونا.

وأوضح رئيس المجلس أنه ينتظر من الدولة أن تتخذ قرارا بمد الحظر وتأجيل استئناف العمل بالقطاعات التي تشهد ازدحاما وتكدسا لما بعد فترة ذروة انتشار الفيروس التي أعلنت عنها، خاصة مع الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات خلال الأيام الماضية، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وصحتهم التي هي أولى من أي اعتبار آخر.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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