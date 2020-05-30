ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا بين أبناء الجاليات الفلسطينية في العالم إلى 106 حالات

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بين أبناء الجاليات الفلسطينية في العالم إلى 106 حالات.

وأفادت الوزارة، في تقرير، بتسجيل 4 وفيات جديدة بين أبناء الجالية الفلسطينية، ما رفع عدد ضحاياها في العالم إلى 106 أشخاص، كما ذكرت أنه تم رصد 29 إصابة بفيروس كورونا لتصل حصيلة المصابين من أبناء الجالية إلى 1750.

وأشارت الخارجية في تقريرها إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة في قطر، ووفاة في الولايات المتحدة، ووفاة في السعودية، إضافة إلى 18 إصابة في قطر، و5 إصابات في الولايات المتحدة، و6 إصابات بين أطباء في البرازيل، و934 حالة تعافي، بينها 81 حالة جديدة في قطر و3 في الولايات المتحدة.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد الفلسطينيين بلغ حوالي 13 مليون نسمة مع نهاية عام 2019 ويعيش حوالي ستة ملايين منهم في الدول العربية إضافة إلى نحو 700 ألف في دول أخرى.

وتضيف البيانات أن هناك حوالي 5 ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة إضافة إلى حوالي 1.6 مليون فلسطيني يعيشون في إسرائيل.

وسجلت حتى السبت 626 إصابة بفيروس كورونا بين المواطنين داخل فلسطين منها 179 في مدينة القدس و61 في قطاع غزة إلى جانب 5 حالات وفاة.

المصدر: وفا + رويترز