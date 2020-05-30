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العراق يوقف رحلات إعادة مواطنيه العالقين في الخارج لمدة أسبوع

أخبار العالم العربي

العراق يوقف رحلات إعادة مواطنيه العالقين في الخارج لمدة أسبوع
Reuters
بغداد
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أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق، عمر الوائلي، يوم السبت 30 مايو، إيقاف رحلات الوافدين العراقيين لمدة أسبوع.

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وقال الوائلي في بيان صحفي، إن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية عقدت اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبمشاركة لجنة خلية الأزمة البرلمانية واتخذت جملة من المقررات منها تمديد حظر التجوال على عموم العراق لمدة أسبوع واحد ابتداء من يوم الأحد الموافق 31 مايو".

وأضاف أنه تم اتخاذ قرار بإيقاف رحلات الوافدين العراقيين لمدة أسبوع واحد لغرض إعادة تهيئة المستلزمات الطبية الضرورية لفحصهم.

وأشار إلى وجود إجراءات رادعة بحق المخالفين لقرار الحظر وبحق التجمعات التي تعتبر من مسببات انتشار الوباء وتصاعد اعداد المصابين به.

المصدر: RT

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