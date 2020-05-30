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الخارجية السودانية تستدعي القائم بالأعمال الإثيوبي بعد اعتداء مسلحين إثيوبيين

أخبار العالم العربي

الخارجية السودانية تستدعي القائم بالأعمال الإثيوبي بعد اعتداء مسلحين إثيوبيين
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استدعت وزارة الخارجية السودانية القائم بالأعمال الأثيوبي للاحتجاج على توغل"مليشيات إثيوبية" مسنودة من الجيش الأثيوبي واعتدائها على المواطنين والقوات المسلحة داخل الأراضي السودانية.

وعبرت الخارجية في بيانها عن إدانة ورفض الحكومة لهذا "الاعتداء" الذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة ومواطنين سودانيين، من بينهم أطفال.

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ونقل مدير إدارة دول الجوار بالوزارة للقائم بالأعمال الأثيوبي لدى الخرطوم إدانة ورفض الحكومة السودانية لهذا الاعتداء الذي يأتي في وقت كانت الاستعدادات تجري في الخرطوم لعقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة رفيعة المستوى لقضايا الحدود التي يرأسها من الجانب السوداني وزير رئاسة مجلس الوزراء ومن الجانب الأثيوبي نائب رئيس الوزراء، وطالب باتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف مثل هذه الاعتداءات ونبّه إلى "أن استدامة وتطوير التعاون بين البلدين لابد أن يبني على الاحترام المتبادل لسيادة واستقلال وحدود كل منهما وحق شعبيهما في العيش في أمان وسلام واستخدام مواردهما الطبيعية والاقتصادية دون تغول أو اعتداء من أي طرف على الأخر"، بحسب ما جاء في بيان الوزارة.

المصدر: وكالات

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