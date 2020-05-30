مسرور بارزاني: قلقون من تصاعد نشاط داعش في مناطق كردية خارج إدارة الإقليم

عبر رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، اليوم السبت، عن قلقه من تصاعد نشاط تنظيم "داعش" في مناطق كردية قال إنها تقع خارج إدارة الإقليم.

وذكر بيان لحكومة الإقليم، أن "بارزاني استقبل قائد العمليات الخاصة في قوة المهام المشتركة في التحالف الدولي اللواء (إريك تـ. هيل)، وبحث معه مستجدات الوضع في العراق والمنطقة، والتشاور في سبل تعزيز التنسيق بين قوات البيشمركة (الكردية) وقوات التحالف الدولي، كما تم التشديد على ضرورة مواصلة التعاون المشترك بين الجانبين بهدف التصدي لتهديدات إرهابيي داعش".

ونقل البيان عن بارزاني "ٌقلقه من تصاعد نشاط إرهابيي تنظيم داعش في المناطق الكردستانية خارج إدارة حكومة الإقليم، في ظل الهجمات وعمليات الخطف التي تطال الفلاحين والمزارعين الكرد في تلك المناطق".

من جانبه، قال هيل إن "إقليم كردستان شريك مهم للولايات المتحدة والتحالف الدولي في المنطقة"، مبيناً أن "الحرب على الإرهاب لم تنته بعد، مما يتوجب مواصلة وتعزيز التنسيق مع العراق وإقليم كردستان".

المصدر: RT