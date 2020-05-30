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الأهالي في تل تمر يطالبون القوات الروسية بالعمل على عودتهم إلى قراهم (فيديو)

أخبار العالم العربي

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أفاد مراسلنا بسوريا أن مجموعة من الأهالي خرجت أمام دورية للقوات الروسية بمدينة تل تمر بشمال شرقي سوريا، مطالبين إياها بعودتهم إلى قراهم التي سيطرت عليها فصائل سورية موالية لأنقرة.

وقال المراسل اليوم السبت، إن "حوالي ثلاثين امرأة وعشرة رجال من قرية تل طويل، وقفوا أمام القوات الروسية في مدينة تل تمر الواقعة بشمال غربي الحسكة، في شمال شرقي سوريا، طالبين منها عودتهم إلى قراهم التي سيطرت عليها الفصائل السورية الموالية لتركيا".

ولفت المراسل إلى أن "الأهالي قابلوا ضابطا روسيا، وقالوا له إن الأتراك لا يسمحون لهم بالعودة إلى حقولهم وقراهم، حيث وعدهم الضابط بإيجاد حل لمشكلتهم".

المصدر: RT

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