كورونا في السعودية.. تعديل لائحة الحد من التجمعات والعقوبات الناتجة عنها

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية بأنه تم تعديل لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي فيروس كورونا، وتحديث جدول التصنيف ليشمل عددا آخر من المخالفات والعقوبات المقررة لها.

إقرأ المزيد

وقال المصدر اليوم السبت، تم تعديل الحد الأقصى المسموح به في التجمعات العائلية وغير العائلية داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو في المناسبات الاجتماعية، كالعزاء والحفلات ونحوها، ليصبح خمسين شخصا.

كما تم تحديد عقوبة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بمبلغ 10000 ريال، ويشمل ذلك إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية.

وتم أيضا تحديد عقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير بـ1000 ريال، ويشمل ذلك عدم استخدام الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول القطاعين العام أو الخاص، وعدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية، وذلك في الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير ( البروتوكولات)، وتتضاعف العقوبة في حال التكرار.

وقال المصدر إن العقوبات تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي، وتنظيم التجمعات البشرية، التي تكون سببا مباشرا لتفشي فيروس كورونا، بما يضمن الحيلولة دون تفشيه.

المصدر: واس