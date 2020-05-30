الكاظمي بشأن كورونا: أعول على تعاون المواطنين

قال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، إنه يعول على تعاون المواطنين بشأن الوقاية من فيروس كورونا.

وترأس الكاظمي، وفقا لبيان حكومي، اجتماعا مشتركا للجنة العليا للصحة وخلية الأزمة في مجلس النواب، على خلفية تفاقم أزمة فيروس كورونا، وأثنى "على الدور الكبير للكوادر الطبية والصحية وكلّ العاملين في مستشفيات العزل".

وأكد على: "تثمينه لدور الأجهزة الأمنية في تطبيق مقررات حظر التجوال ومرافقة الفرق الصحية في مناطق تفشي الفايروس".

وشكر الكاظمي العوائل التي التزمت بالحظر وطبّقت تعليمات الوقاية الصحية، وأكد تعويله على تعاون المواطنين، لأن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من العمل وتكاتف الجهود بين المؤسسات، وفقا لقوله.

المصدر: RT