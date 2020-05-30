السعودية.. آل الشیخ یلوم إماما على تغییر سجاد جامع من نوع فاخر

انتقد وزير الشؤون الإسلامیة والدعوة والإرشاد السعودي، عبد اللطيف آل الشیخ، تغییر سجاد أحد الجوامع بآخر جديد، رغم أن ما أزيل كان من النوع الفاخر وغالي الثمن وصالحا للاستخدام.

وقال آل الشيخ إنه يعرف المسجد ويصلي فیه، ويعلم أن السجاد المستبدل من نوع فاخر وسعره مرتفع، حيث يقدر سعر المتر الواحد 120 ريالا.

وأضاف أن السجاد القديم، وضع في المسجد منذ مدة لم تتجاوز سنتین ونصفا فقط، أي لم يمر علیه وقت، مؤكدا على أن نزعه ورميه هكذا عبث بالمال.

ووجه آل الشيخ اللوم لإمام المسجد، وقال له إنه مشارك في ھذا الخطأ، مع فاعل الخیر الذي أحضر السجاد.

وأكد الوزير السعودي أن المساجد لها مكانة كبرى في المملكة، وتقدم لها العناية الفائقة لجعلها في المكان اللائق بها والعطاء مستمر، مشيرا إلى أن الوزارة منذ إنشائها وهي تقوم على رعاية المساجد بدعم متناه من الدولة.

المصدر: وكالات