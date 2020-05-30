قبرص توافق على تسليم رجل يشتبه بأنه عضو في "حزب الله" إلى واشنطن

وافقت المحكمة العليا في قبرص، على تسليم رجل يشتبه بأنه عضو في "حزب الله" اللبناني إلى الولايات المتحدة، حيث سيمثل أمام المحكمة في قضية غسل أموال تصل قيمتها إلى مئة ألف دولار.

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يأتي ذلك، بعدما رفضت المحكمة المختصة طلب استئناف قرار قضائي سابق صادر في سبتمبر 2019، يقضي بتسليم المشتبه به المعروف فقط باسم "دياب".

والمشتبه به مطلوب من سلطات ولاية فلوريدا في جنوب شرقي الولايات المتحدة، بسبب شبهات بعمليات غسل أموال تعود إلى أكتوبر 2016، في حين تفيد وثائق طلب التسليم بأن "دياب"، يواجه تهما عدة تتعلق بغسل أموال والتآمر بهدف غسل أموال قيمتها أكثر من 100 ألف دولار.

وقالت المحكمة القبرصية إن المشتبه به، الذي اعتقل في مارس 2019 بصفته عضوا في "حزب الله"، تآمر مع أفراد في العام 2014 لغسل أموال مصدرها تهريب مخدرات، وأمرت المحكمة العليا بأن يبقى المشتبه به رهن الاحتجاز إلى أن تقوم وزارة العدل القبرصية بتسليمه.

ويأتي قرار تسليم المشتبه به إلى الولايات المتحدة، بعد قرابة شهر ونيف على إعلان الولايات المتحدة تقديم مكافأة قدرها 10 ملايين دولار، مقابل معلومات عن ممثل "حزب الله" اللبناني في العراق، الشيخ محمد الكوثراني، الذي كان مقربا من قائد فيلق "القدس" قاسم سليماني.

وقالت الخارجية الأمريكية في 10 أبريل الماضي، إن الكوثراني "تولى بعض الأنشطة للتنسيق السياسي بين الجماعات شبه العسكرية المتحالفة مع إيران".

المصدر: مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي