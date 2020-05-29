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مصر.. بدء توزيع المستلزمات الوقائية بين المصابين بكورونا من الحالات البسيطة

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مصر.. بدء توزيع المستلزمات الوقائية بين المصابين بكورونا من الحالات البسيطة
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وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد
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عقدت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، اليوم الجمعة، اجتماعا عبر الهاتف مع المسؤولين الصحيين لمتابعة مستجدات فيروس كورونا والوقوف على تطورات الموقف "أولا بأول".

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ووجهت الوزيرة خلال الاجتماع بإطلاق سيارات القوافل العلاجية في محافظات الجمهورية لتوزيع حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، ويجري توفيرها في الوحدات الصحية على مستوى محافظات الجمهورية.

من جانبه، أشار خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن محتويات الحقيبة من الأدوية تم تحديدها من قبل اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان، لافتا إلى أن فرق كل من قطاع الطب الوقائي والرعاية الأساسية التابعين لكل مديرية على مستوى محافظات الجمهورية ستتولى توزيع الحقائب على المخالطين أو توصيلها منزليا وبمشاركة الرائدات الريفيات في عدد من المحافظات، كما ستتم متابعة تلك الحالات من خلال فرق الترصد والتقصي.

وأوضح أنه بدأ تسليم حقائب المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين في كل من محافظات الدقهلية، والشرقية، والجيزة، والقليوبية، والإسماعيلية، والمنيا وجنوب سيناء، ويجري تفعيل العمل بتلك الآلية في باقي محافظات الجمهورية تباعا.

وأضاف أن المستشفيات ستتولى توزيع حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية على المرضى المصابين بفيروس كورونا من الحالات البسيطة الذين يخضعون للعزل المنزلي، وذلك طبقا للبروتوكول العلاجي المتبع حسب الحالة الصحية لكل مصاب.

وأكد مجاهد أن الوزيرة ناشدت المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل، بضرورة التوجه فورا إلى أقرب مستشفى في حالة ظهور الأعراض، لتشخيص الحالة لتلقي الخدمة الطبية اللازمة.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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