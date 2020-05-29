العراق.. القبض على قيادي في "داعش"

أعلنت مديرية الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، القبض على "إرهابي" من عائلة قامت بهجمات في العراق.

وجاء في بيان صحفي صدر عن المديرية: "خلال عملية أمنية نوعية ناجحة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية من القاء القبض على أحد قادة داعش الإرهابية ضمن حزام بغداد وهو مصاب في أحداث تحرير الموصل".

Facebook / وزارة الجاخلية العراقية

Facebook / وزارة الجاخلية العراقية

وأضافت أن "عملية القبض تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص تمكن من الوصول إلى عبوتين ناسفتين جاهزتين للتفجير في منطقة السعيدات".

وأشارت إلى أن "الإرهابي كان ينوي استخدامهما في عملياته الإجرامية"، مبينة أنه "وفقا للمعلومات المتوفرة فإن عائلته إرهابية، حيث أن لديه ثلاثة إخوه فجروا أنفسهم في الموصل ووالده فجر عجلة مفخخة في منطقة عرب جبور جنوبي بغداد".

وأكدت المديرية أنها "اتخذت بحقه الإجراءات القانونية أصوليا وتم رفع العبوتين دون حادث يذكر".

المصدر: RT