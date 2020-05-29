الصحة السورية تعلق على حالة إصابة بكورونا كانت تحاليلها "سلبية"

بعد جدل أثارته حالة مصاب بفيروس كورونا المستجد سبق أن جاءت نتيجة تحليله سلبية، نشرت وزارة الصحة السورية، اليوم الجمعة، توضيحا حول هذه المسألة.

وفي هذا الصدد، قالت الوزارة فيما يخص تسجيل حالة إصابة بكورونا لقادم من الكويت بعد خروجه من أحد مراكز الحجر للصحي، إن نتيجة التحليل الأولى له جاءت سلبية، وعاد للمنزل.

وأضافت الوزارة أنه و"عند ظهور بعض الأعراض تمت إعادة التحليل، وكانت نتيجته إيجابية، ووضع المصاب على إثرها في أحد مراكز العزل".

وأوضحت الوزارة أنها تطبق الحجر الصحي مدة 14 يوما على القادمين من الخارج في مراكز محددة، وفي نهاية المدة يجرى لهم تحليل (بي سي آر) لنفي أو تأكيد الإصابة، وأضافت أنه يطلب منهم عند العودة لمنازلهم وتطبيق حجر منزلي ذاتي لمدة 14 يوما، للتأكد بشكل قاطع من سلامة الشخص، وفي حال ظهور أي أعراض خلال هذه المدة، يعاد التحليل المخبري.

وكانت حالة الإصابة التي أعلنتها الوزارة أمس أثارت جدلا، إذ كان المصاب موجودا في الحجر الصحي، وخرج منه.

وقبل ساعات، نشرت مديرية الصحة في محافظة السويداء (جنوب البلاد) بيانا تطمئن فيه أهالي المدينة أن الحالة الوحيدة المسجلة المصابة بفيروس كورونا في المحافظة هي لقادم من الخارج وأنها "غير مخالطة وموضوعة في قسم العزل الخاص ومتابعة بشكل مهني واحترافي".

أسامة يونس

المصدر: RT