"سانا": مقتل 5 مدنيين جراء الاقتتال بين فصائل موالية لأنقرة في مدينة عفرين بريف حلب

قتل 5 مدنيين جراء تواصل الاقتتال بين فصائل موالية لتركيا في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، والذي أسفر أيضا عن سقوط قتلى وجرحى من المسلحين، وفق ما أفادت وكالة "سانا" السورية.

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ونقلت "سانا" عن مصادر أهلية في عفرين أن اشتباكات عنيفة اندلعت في عدد من أحياء المدينة بين عناصر "فرقة الحمزة" ومجموعات أخرى موالية لأنقرة أسفرت عن مقتل "5 مدنيين بينهم طفلان ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة".

ولفتت المصادر إلى أن الاشتباكات تخللتها عمليات اقتحام مقرات المسلحين وحرقها وإطلاق رصاص من الرشاشات الخفيفة ومضادات الطيران الثقيلة، "ما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين في صفوف المجموعات المتقاتلة".

وبحسب الوكالة السورية الرسمية فإن مدينة عفرين تشهد منذ وقوعها في مارس 2018 تحت سيطرة الجيش التركي والفصائل الموالية له من المعارضة السورية المسلحة، "حالة من الفوضى والاقتتال بين الإرهابيين لتقاسم المسروقات ومنازل المدنيين الذين تم تهجيرهم بالآلاف من المدينة".

المصدر: سانا