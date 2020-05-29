 
مباشر
عاجل
ولاية نيويورك تسجل 67 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الجزائر تسجل 8 وفيات و137 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

الجزائر تسجل 8 وفيات و137 إصابة جديدة بكورونا
Reuters RB/CK/BRV
تدابير احترازية ضد كورونا في الجزائر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nzjs

أعلنت السلطات الصحية الجزائرية اليوم الجمعة، تسجيل 8 وفيات و137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقابل 7 وفيات و140 إصابة سجلت أمس الخميس.

إقرأ المزيد
الجزائر تسجل 7 وفيات و140 إصابة جديدة بكورونا
الجزائر تسجل 7 وفيات و140 إصابة جديدة بكورونا

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 638، والإصابات إلى 9134.

وأكد المتحدث باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا جمال فورار، تماثل 145 حالة للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 5422.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى استمرار انخفاض عدد الإصابات الجديدة لثالث يوم، فيما يشهد عدد الوفيات استقرارا منذ أيام.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا