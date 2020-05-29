الجيش الإسرائيلي يطلق النار على راع لبناني بزعم أنه يجمع معلومات استخباراتية لصالح "حزب الله"

أطلق جنود إسرائيليون طلقات تحذيرية الجمعة، على راع لبناني بعدما اقترب من الحدود من الجهة اللبنانية عند منطقة مزارع شبعا المحتلة.

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ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر بالجيش الإسرائيلي قولها إن "حزب الله" اللبناني "يستخدم بشكل متزايد الرعاة لجمع المعلومات الاستخبارية عن عمليات الجيش في المنطقة"، بينما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وتكررت حوادث مشابهة عند الحدود في الأسابيع الأخيرة، حيث اعتقل الجيش الإسرائيلي في 19 مايو الجاري، شخصين، قال الناطق باسم الجيش إنهما كانا يبحثان عن عمل.

كما أطلق الجيش الإسرئيلي النار في 17 مايو، على راع سوري داخل الأراضي اللبنانية، قرب منطقة مزارع شبعا، وثم اقتاده جريحا إلى إحدى مستشفياته للعلاج، فيما اعتقل 5 سودانيين اجتازوا الحدود اللبنانية تجاه إسرائيل بحثا عن عمل في 3 مايو قبل أن يطلق سراحهم بوقت لاحق.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل