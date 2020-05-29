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بوغدانوف يبحث مع سفير فلسطين لدى موسكو التسوية الفلسطينية الإسرائيلية

أخبار العالم العربي

بوغدانوف يبحث مع سفير فلسطين لدى موسكو التسوية الفلسطينية الإسرائيلية
we.hse.ru
المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسفير فلسطين لدى موسكو، عبد الحفيظ نوفل - أرشيف
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بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، مع سفير فلسطين لدى موسكو، عبد الحفيظ نوفل، اليوم الجمعة، الوضع في الشرق الأوسط.

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وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الطرفين تبادلا الآراء حول ملف "التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، مع التركيز على ضرورة الحفاظ على الإطار القانوني الدولي المعروف" للتسوية في الشرق الأوسط، "بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك مبادرة السلام العربية".

وذكرت الوزارة أن الطرفين تناولا أيضا "جوانب تطوير العلاقات الروسية الفلسطينية الودية تقليديا، بما في ذلك قضايا التعاون في مكافحة عدوى كورونا".

المصدر: نوفوستي

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