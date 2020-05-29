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حكومة الإمارات تقلص ساعات حظر التجوال في البلاد

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حكومة الإمارات تقلص ساعات حظر التجوال في البلاد
Reuters SATISH KUMAR
برواز دبي
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أعلنت الحكومة الإماراتية، اليوم الجمعة، تقليص ساعات نظام حظر التجول في البلاد، الذي يسمى رسميا بـ"برنامج التعقيم الوطني"، اعتبارا من غد السبت.

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وقررت وزارتا الصحة ووقاية المجتمع والداخلية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، حسب بيان نشرته وكالة "وام" الرسمية"، "تعديل برنامج التعقيم الوطني ليصبح من الـعاشرة مساء إلى السادسة من صباح اليوم التالي، بدلا من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحا، اعتبارا من يوم السبت الموافق 30 مايو 2020".

وأوضحت الوكالة أن القرار تستثنى منه "مضامير سباقات الهجن التي تكون من الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة صباحا".

وأضاف البيان: "يأتي هذا القرار في إطار التسهيل على المواطنين والمقيمين ومنحهم فرصة أكبر لقضاء احتياجاتهم الضرورية والقيام بما تتطلبه الحالات الحرجة من متابعة واهتمام، بالإضافة إلى مساعدة النشاط الاقتصادي في التعافي التدريجي وتنشيط الحركة التجارية وعدم تعطيل القطاعات الأساسية المهمة بالدولة".

وأكد أنه سيتم "الاستمرار بالسماح لمنافذ بيع المواد الغذائية والجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة".

وسجلت في الإمارات، حتى اليوم الجمعة، 33170 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 260 حالة وفاة.

المصدر: وام + رويترز

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