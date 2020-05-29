الشرطة الإسرائيلية تمنع الصلاة في الأقصى وتسلم خطيبه قرار إبعاد لمدة أسبوع

أفرجت القوات الاسرائيلية عن الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، بعد تسليمه قرارا بالإبعاد عن المسجد لمدة أسبوع والعودة لمقابلة المخابرات الإسرائيلية الأسبوع القادم.

وكانت القوات الإسرائيلية، قد منعت اليوم الجمعة، الصلاة في المسجد الأقصى، واعتقلت خطيبه الشيخ عكرمة صبري من منزله في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الشيخ صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى بعد اقتحام منزله، فيما أكدت مصادر من أسرة الخطيب أن المخابرات الإسرائيلية اقتحمت منزل الشيخ في حي الصوانه وأبلغته أنه رهن الاعتقال، ونقلته إلى التحقيق في مقر شرطة "القشلة" في القدس الغربية.

وتواصل القوات الإسرائيلية إغلاق الأقصى ومنع الصلاة فيه، تحت ذريعة إجراءات منع انتشار فيروس كورونا.

المصدر: وكالات