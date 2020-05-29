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نائب عراقي لـRT: البرلمان سيفتح ملفات وزارة الداخلية في الحكومة السابقة بضمنها قتل المتظاهرين

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نائب عراقي لـRT: البرلمان سيفتح ملفات وزارة الداخلية في الحكومة السابقة بضمنها قتل المتظاهرين
رياض التميمي
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كشف النائب العراقي، رياض التميمي، اليوم الجمعة، عن حراك برلماني لفتح ملفي "الفساد" وقتل المتظاهرين في وزارة الداخلية في حكومة عادل عبد المهدي السابقة.

وقال التميمي لـRT: "توجد ثلاث ملفات في وزارة الداخلية، أولها قتل المتظاهرين، باعتبار وزير الداخلية السابق كان رئيسا للخلية المختصة وسقط خلال التظاهرات الآلاف من القتلى والجرحى".

وأضاف أن: "الملف الثاني هو ملف الفساد في الوزارة، أما الملف الثالث فيتعلق بعملية تدوير المدراء العامين والمناصب في الوزارة بطرق غير مهنية".

المصدر: RT

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