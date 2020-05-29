نائب عراقي لـRT: البرلمان سيفتح ملفات وزارة الداخلية في الحكومة السابقة بضمنها قتل المتظاهرين

كشف النائب العراقي، رياض التميمي، اليوم الجمعة، عن حراك برلماني لفتح ملفي "الفساد" وقتل المتظاهرين في وزارة الداخلية في حكومة عادل عبد المهدي السابقة.

وقال التميمي لـRT: "توجد ثلاث ملفات في وزارة الداخلية، أولها قتل المتظاهرين، باعتبار وزير الداخلية السابق كان رئيسا للخلية المختصة وسقط خلال التظاهرات الآلاف من القتلى والجرحى".

وأضاف أن: "الملف الثاني هو ملف الفساد في الوزارة، أما الملف الثالث فيتعلق بعملية تدوير المدراء العامين والمناصب في الوزارة بطرق غير مهنية".

المصدر: RT