الإمارات تنفي تخصيص مادة دراسية عن فيروس كورونا في مدارسها

نفت وزارة التربية والتعليم في الإمارات، اليوم الجمعة، ما تداوله البعض حول تخصيص مادة دراسية عن موضوع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكدت الوزارة في تصريحات صحفية، أنها "‏وجهت المدارس بتخصيص 3 دقائق من كل حصة دراسية، ولمدة أسبوعين، لتوعية وتثقيف الطلبة عن (كوفيد-19)، ولم يتم تخصيص مادة دراسية جديدة عن هذا الموضوع، كما يعتقد البعض ويتم تداوله في بعض المواقع الإخبارية".

وتطبق الوزارة، نظام التعليم عن بعد، حتى نهاية الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الجاري، الذي سيكون آخر دوام للطلبة فيه يوم الثاني من يوليو المقبل، فيما تختتم الهيئة الأكاديمية دوامها في التاسع من الشهر ذاته.

وأشارت الوزارة، من جهة أخرى، إلى أن طلبة الصفوف من الرابع حتى الـ12، الأسبوع المقبل، سيؤدون اختبارات مركزية قصيرة، في ثلاث مواد دراسية: اللغة العربية، واللغة الانجليزية، والعلوم، وزمن الإجابة في كل امتحان 30 دقيقة.

المصدر: "الإمارات اليوم"