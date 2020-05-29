حكومة كردستان العراق تحذر مواطنيها من التراخي بإجراءات كورونا

أصدرت رئاسة حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة، بيانا حذرت فيه أهالي الإقليم من التراخي في الالتزام بالإجراءات الصحية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وذكر البيان، أن "مخاطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، جدية للغاية في هذه الأيام، ولا سيما بعد التراخي في الالتزام بالتعليمات الصحية، الأمر الذي يجعل انتشار الجائحة يتضاعف بسرعة".

وأضاف: "من المؤسف أن هذا الالتزام قد تراخى مع محاولات بعض الجهات استخدام المساعي الحكومية لمواجهة الجائحة، لأغراض سياسية، مع سعيها للتقليل من أهمية التدابير الاحترازية الحكومية، وبذلك فإن استغلال حياة المواطنين سياسيا يعرضهم للخطر".

وشدد البيان، على أنه "يتحمل كل من يحرض على عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية كامل المسؤولية عن تعرض سلامة المواطنين وحياتهم للخطر"، مشيرا إلى أن "على هؤلاء الذين يقفون بالضد من التعليمات الصحية أن يضعوا حدا لتلاعبهم بسلامة المواطنين".

وختم البيان الذي حمل توقيع رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني: "نهيب مرة أخرى بالمواطنين تطبيق التعليمات الصحية للحفاظ على سلامتكم وسلامة ذويكم والآخرين، وألا تقعوا تحت تأثير الدعايات المضللة التي تعرض حياتكم للخطر".

المصدر: "رووداو"