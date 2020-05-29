 
مباشر

مصر.. الحكومة تنشر صورا مثيرة للجدل أثناء تسليم أدوية لمصابي فيروس كورونا

أخبار العالم العربي

مصر.. الحكومة تنشر صورا مثيرة للجدل أثناء تسليم أدوية لمصابي فيروس كورونا
Reuters
مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nzfm

تسببت صور نشرتها الحكومة المصرية بحالة كبيرة من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر أحد الأشخاص دون ارتداء قفازات وفي تلامس مباشر مع مرضى كورونا.

إقرأ المزيد
مصر.. تحذيرات من تناول دواء لفيروس كورونا يسبب الوفاة
مصر.. تحذيرات من تناول دواء لفيروس كورونا يسبب الوفاة

ونشرت رئاسة مجلس الوزراء في مصر الصور على صفحتها الرسمية تحت عنوان " رئيس الوزراء يتابع جهود وزارة الصحة لتوصيل الأدوية لحالات العلاج المنزلي لمصابي فيروس كورونا"، حيث ظهر أحد الأشخاص المسؤولين عن تسليم الأدوية دون قفازات مما أثار تساؤلات لدى المصريين.

مصر.. الحكومة تنشر صورا مثيرة للجدل أثناء تسليم أدوية لمصابي فيروس كورونا
facebook
التعليقات

وسأل الجميع من خلال التعليقات عن أسباب عدم ارتداء المسؤول عن تسليم الأدوية قفازات في يديه أثناء تسليمه الأدوية إلى المرضى، لأنه يظهر في حالة تلامس بالأيدي مع المرضى بالفيروس.

مصر.. الحكومة تنشر صورا مثيرة للجدل أثناء تسليم أدوية لمصابي فيروس كورونا
facebook
تعليق

المصدر: RT

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا