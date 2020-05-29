مصر.. الحكومة تنشر صورا مثيرة للجدل أثناء تسليم أدوية لمصابي فيروس كورونا

تسببت صور نشرتها الحكومة المصرية بحالة كبيرة من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر أحد الأشخاص دون ارتداء قفازات وفي تلامس مباشر مع مرضى كورونا.

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ونشرت رئاسة مجلس الوزراء في مصر الصور على صفحتها الرسمية تحت عنوان " رئيس الوزراء يتابع جهود وزارة الصحة لتوصيل الأدوية لحالات العلاج المنزلي لمصابي فيروس كورونا"، حيث ظهر أحد الأشخاص المسؤولين عن تسليم الأدوية دون قفازات مما أثار تساؤلات لدى المصريين.

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وسأل الجميع من خلال التعليقات عن أسباب عدم ارتداء المسؤول عن تسليم الأدوية قفازات في يديه أثناء تسليمه الأدوية إلى المرضى، لأنه يظهر في حالة تلامس بالأيدي مع المرضى بالفيروس.

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المصدر: RT