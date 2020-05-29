كوريا الشمالية.. واشنطن تتهم 24 مصرفيا بعملية غسيل أموال دولية بقيمة 2.5 مليار دولار

كشفت وزارة العدل الأمريكية عن اتهامات جنائية ضد 24 مسؤولا مصرفيا من كوريا الشمالية، كانوا وراء مخطط دولي لغسل أموال تصل قيمتها لنحو 2.5 مليار دولار في انتهاك للعقوبات الأمريكية.

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ويواجه 28 مواطنا من كوريا الشمالية، عددا كبيرا من الاتهامات المتعلقة بالاحتيال المصرفي، وغسل الأموال، والمؤسسات الإجرامية، في ما يبدو أنها القضية الأولى المرفوعة ضد أعضاء في النظام المالي الكوري الشمالي.

وتحدد لائحة الاتهام المؤلفة من 50 صفحة تفاصيل شبكة من الشركات الأمامية و"فروع التغطية" لبنك تابع للدولة في عدد من الدول الأجنبية، بما في ذلك الصين وروسيا للمساعدة في تجنب القيود الدولية على قدرة النظام الكوري الشمالي على الإنفاق عالميا، كما شملت لائحة الاتهام 5 صينيين.

ووفق شبكة CNN الأمريكية، فإن لائحة الاتهام تزعم أن هذا المخطط ، الذي يعود إلى عام 2013، تم ترتيبه على مدى سنوات من العقوبات المتصاعدة التي فرضتها الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى على كوريا الشمالية والتي تهدف إلى ردع قدرة الأسلحة المتزايدة للبلاد وشل اقتصادها، مشيرة إلى أن الحديث يدور هنا عن بنك التجارة الخارجية لدولة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (الشمالي)، وهو المؤسسة المالية الرئيسية في البلاد، التي تم تصنيفها في عام 2013 ككيان محظور من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.

وتقول لائحة الاتهام إن البنك الذي يتخذ من بيونغ يانغ مقراً له أرسل المتهمين إلى دول من بينها روسيا والصين وتايلاند وليبيا والنمسا والكويت، حيث أقاموا وعملوا على تشغيل الفروع السرية الجديدة، بالإضافة إلى أكثر من 250 شركة أمامية.

ويقول المدعون إنهم عملوا من هناك مع متعاونين لطرف ثالث لشراء السلع وتسهيل المدفوعات بالدولار الأمريكي نيابة عن أطراف في كوريا الشمالية.

وتبين لائحة الاتهام أن المتهمين الآخرين (بنك التجارة الخارجية) أخفوا تورطهم في مدفوعات بالدولار الأمريكي من البنوك المراسلة من أجل خداع البنوك في معالجة المدفوعات التي لم تكن لتقوم بها البنوك بحال لم يتحقق هذا الشرط.

المصدر: CNN