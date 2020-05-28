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دبي تعيد فتح 4 شواطئ والحدائق الكبرى بدءا من الجمعة

أخبار العالم العربي

دبي تعيد فتح 4 شواطئ والحدائق الكبرى بدءا من الجمعة
Reuters Aziz El Yaakoubi
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أعلنت حكومة دبي إعادة فتح 4 شواطئ والحدائق الكبرى وبرواز دبي للجمهور اعتبارا من الجمعة 29 مايو، وذلك عقب إغلاقها لمنع انتشار فيروس كورونا.

وجاء في بيان، نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي على "تويتر"، اليوم الخميس، أن "بلدية دبي تعلن إعادة افتتاح شواطئ الممزر وجميرا وأم سقيم وشاطئ "جي بي ار" اعتبارا من يوم غد الجمعة".

ودعت سلطات دبي المرتادين من المواطنين والمقيمين إلى "الالتزام بإجراءات السلامة العامة ومراعاة كافة الإرشادات التي تم تعميمها في المواقع لضمان سلامة وأمان المجتمع".

وأضافت أنه تعيد افتتاح الحدائق الكبرى وبرواز دبي اعتبارا من يوم غد الجمعة أمام الجمهور، مشددة على "وجوب اتباع الإجراءات والإرشادات الوقائية اللازمة، والالتزام بالتدابير التي توفرها البلدية في المواقع".

المصدر: RT

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