دبي تعيد فتح 4 شواطئ والحدائق الكبرى بدءا من الجمعة

أعلنت حكومة دبي إعادة فتح 4 شواطئ والحدائق الكبرى وبرواز دبي للجمهور اعتبارا من الجمعة 29 مايو، وذلك عقب إغلاقها لمنع انتشار فيروس كورونا.

وجاء في بيان، نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي على "تويتر"، اليوم الخميس، أن "بلدية دبي تعلن إعادة افتتاح شواطئ الممزر وجميرا وأم سقيم وشاطئ "جي بي ار" اعتبارا من يوم غد الجمعة".

بلدية دبي تعلن إعادة افتتاح شواطئ الممزر وجميرا وام سقيم وشاطئ "جي بي ار" اعتباراً من يوم غد الجمعه، وتدعو المرتادين من المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بإجراءات السلامة العامة ومراعاة كافة الإرشادات التي تم تعميمها في المواقع لضمان سلامة وأمان المجتمع. #الجميع_مسؤولpic.twitter.com/q0aY4N6Tdb — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) May 28, 2020

ودعت سلطات دبي المرتادين من المواطنين والمقيمين إلى "الالتزام بإجراءات السلامة العامة ومراعاة كافة الإرشادات التي تم تعميمها في المواقع لضمان سلامة وأمان المجتمع".

بلدية دبي تعلن إعادة افتتاح الحدائق الكبرى وبرواز دبي اعتباراً من يوم غد الجمعة أمام الجمهور، وتشدد على وجوب اتباع الإجراءات والإرشادات الوقائية اللازمة، والالتزام بالتدابير التي توفرها البلدية في المواقع لحفظ سلامتكم. #الجميع_مسؤولpic.twitter.com/ETTxMazbMy — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) May 28, 2020

وأضافت أنه تعيد افتتاح الحدائق الكبرى وبرواز دبي اعتبارا من يوم غد الجمعة أمام الجمهور، مشددة على "وجوب اتباع الإجراءات والإرشادات الوقائية اللازمة، والالتزام بالتدابير التي توفرها البلدية في المواقع".

المصدر: RT