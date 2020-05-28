مقتل 7 موظفين صحيين ومدني بعد خطفهم على يد مسلحين في الصومال

أفاد مدير مؤسسة زمزم للإغاثة في الصومال، عمر جماك، بمقتل 8 أشخاص تم اختطافهم على يد مجموعة مسلحين ملثمين شمالي العاصمة مقديشو.

وقال جماك، في تصريح لوكالة "رويترز"، الخميس: "خطف مسلحون ملثمون سبعة من موظفينا بقطاع الصحة ومدنيا من مركز صحي تديره مؤسسة زمزم أمس في الساعة الواحدة تقريبا. وصلتنا جثامينهم اليوم".

وأوضح جماك أن الحادث وقع في قرية جلولي في منطقة بلعد على بعد حوالي 30 كيلومترا من مقديشو.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن المسؤولية عن الهجوم، إلا أنه يأتي بعد أيام عدة من اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن وعناصر حركة "الشباب" المتطرفة المرتبطة بتنظيم "القاعدة".

المصدر: رويترز