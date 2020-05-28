الصحة الفلسطينية: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة قلقيلية

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة قلقيلية لمخالطي مواطن أعلن عن إصابته صباح الخميس.

وأضافت الوزيرة في بيان، مساء اليوم، أن من بين الإصابات 4 أعمارهم تحت الـ18 عاماً.

وأشارت إلى أن 9 من الإصابات في عزون العتمة، وإصابة واحدة في سينيريا.

وأوضحت أن طواقم الطب الوقائي عملت منذ الصباح على حصر دائرة المخالطين للمصاب، وأجرت فحوصات مخبرية لهم، حيث أشارت النتائج إلى وجود 10 إصابات جديدة.

وارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس في فلسطين إلى 625 حالة إصابة منها 179 في القدس.

وكانت الوزارة ذكرت في بيان سابق، إنه تم تسجيل إصابة جديدة في بلدة عزون عتمة لمواطن يعمل في إسرائيل والضفة الغربية وجرى إدخاله إلى العناية المكثفة.

هذا، وسجلت 5 حالات وفاة بين الفلسطينيين منذ ظهور الفيروس في مارس الماضي منها حالة واحدة في قطاع غزة واثنتان في القدس.

جدير بالذكر أن دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى، أعلنت اليوم عن فتح جميع أبواب المسجد اعتبارا من يوم الأحد القادم.

ودعت دائرة الأوقاف جميع المصلين ورواد المسجد الأقصى إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات الطبية الصادرة عن وزارة الصحة لمنع تفشي فيروس كورونا.

المصدر: RT