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حالتا وفاة جديدتان بين المعلمين في مصر بسبب فيروس كورونا

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حالتا وفاة جديدتان بين المعلمين في مصر بسبب فيروس كورونا
YouTube / الصقر المصري
نقيب المعلمين المصريين، خلف الزناتي
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أعلنت نقابة المعلمين المصرية، اليوم الخميس، عن حالتي وفاة جديدتين بين المعلمين متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

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وأوضحت النقابة أن الراحلين هما محمد السيد عبد الرحيم، مدرس علوم بمدرسة محمد عبده الإعدادية للبنين بإدارة عين شمس التعليمية بالقاهرة، وأحمد محمد السيد عناني وكيل مدرسة سمسطا التجارية ببني سويف.

ونعى نقيب المعلمين، خلف الزناتي، وفاة المدرسين، مقدما التعازي لأسرتيهما، وأصدر تعليمات فورية بتقديم إعانة مالية لهما، وهي إعانة تقدمها النقابة العامة لضحايا جائحة كورونا، وتقديم كل المساعدة الممكنة لأفراد الأسرتين.

يذكر أن 7 معلمين توفوا في مصر حتى الآن نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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