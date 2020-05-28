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الولايات المتحدة تحذر مواطنيها من السفر إلى الضفة الغربية وغزة

أخبار العالم العربي

الولايات المتحدة تحذر مواطنيها من السفر إلى الضفة الغربية وغزة
Globallookpress Nir Alon
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حذرت الولايات المتحدة مواطنيها من زيارة الضفة الغربية وقطاع غزة، معبرة عن مخاوفها بشأن أعمال عنف محتملة في هذه المناطق بسبب خطط إسرائيلية لضم أراض فلسطينية محتلة.

وجاء في بيان للسفارة الأمريكية لدى إسرائيل، اليوم الخميس، أن "أعمال عنف قد تحدث بدون إنذار" في المناطق المذكورة.

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وأشار البيان إلى أن المعابر الأمنية والأسواق والمنشآت الحكومية قد تتعرض للهجمات، داعيا المواطنين الأمريكيين لإبداء الحذر.

وأضاف البيان أنه يحظر على كوادر المؤسسات الحكومية الأمريكية وأفراد عائلاتها السفر إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لأغراض شخصية.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين بسبب الخطط الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية.

المصدر: يديعوت أحرونوت

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