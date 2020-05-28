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الداخلية السورية تنفي صحة أنباء عن السماح بدخول اللبنانيين

أخبار العالم العربي

الداخلية السورية تنفي صحة أنباء عن السماح بدخول اللبنانيين
Reuters Jamal Saidi
مركز المصنع الحدودي بي لبنان وسوريا
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نفت وزارة الداخلية السورية صحة أنباء حول السماح لبعض اللبنانيين بدخول سوريا بدءا من يوم الغد الجمعة.

وقال بيان صدر عن الوزارة إن "هذا الخبر كاذب وعار عن الصحة"، وأوضحت أن القرار المتعلق بإيقاف دخول الرعايا العرب والأجانب إلى القطر ما زال ساريا.

وكانت صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا حول السماح للمواطنين اللبنانيين والذين يحملون الإقامات بكافة أشكالها بالدخول إلى سوريا والخروج منها بدءا من صباح الغد 29 مايو 2010.

أسامة يونس

المصدر: RT

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