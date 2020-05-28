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الجزائر.. تمديد إجراءات الحجر إلى 13 يونيو مع استثناء 4 مدن

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الجزائر.. تمديد إجراءات الحجر إلى 13 يونيو مع استثناء 4 مدن
Reuters RB/DAM
الجزائر العاصمة في زمن الحجر
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أعلنت السلطات الجزائرية اليوم الخميس، تمديد إجراءات الحجر المنزلي في جميع المدن الجزائرية، باستثناء ولايات تندوف وسعيدة وإليزي وتمنراست.

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وستطبق إجراءات الحجر المنزلي من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة السابعة من صباح اليوم الموالي على ولايات باتنة، وبجاية، والبليدة، وتلمسان، وتيارت، وتيزي وزو، والجزائر، وسطيف، وسيدي بلعباس، وقسنطينة، وعنابة، والمدية، ووهران، وبرج بوعريريج، وتيبازة، وعين الدفلى، حتى 13 يونيو.

كما يمدد العمل بنظام الحجر الجزئي المنزلي لنفس الفترة بالنسبة لباقي الولايات من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السابعة من صباح اليوم الموالي.

وسجلت مدن تندوف وسعيدة وإليزي وتمنراست مجتمعة 36 إصابة بفيروس كورونا منذ بدء التفشي، ما دفع بالحكومة إلى استثنائها من قرار تمديد إجراءات العزل.

المصدر: RT

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