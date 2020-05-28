مصر.. وفاة أشهر بائع صحف بالقصر العيني بسبب كورونا

نعى صحفيو مؤسسة "روز اليوسف" المصرية، محمد حسونة الجزار وشهرته "محمد جرايد"، الذي توفي متأثرا بفيروس كورونا المستجد.

ويعد "محمد جرايد" أقدم بائع صحف بشارع القصر العيني بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث كان يعمل في هذا المجال هو وعائلته منذ عقود، وذلك على الرصيف المواجه للمؤسسة العريقة.

وكان محمد حسونة الجزار قد أصيب بالعدوى هو وباقي أسرته، عن طريق مخالطة إحدى جاراته التي أصيبت قبلهم بالفيروس.

من جانبه، قال محمد عبد الرحمن رئيس تحرير موقع "إعلام دوت كوم" المصري، إنه بوفاة "محمد جرايد" قد فقد جزءا من تاريخه الشخصي والمهني. وذكر أن الراحل كان صديقا لكل صحفيي مؤسسة "روز اليوسف" العريقة التي انضم إليها عبد الرحمن قبل 25 عاما. وأشار عبد الرحمن إلى أن الراحل كان في عصر ازدهار الصحافة المطبوعة "بمثابة البوصلة التي نعرف بها اتجاهات القراء، ومدى إقبالهم على الصحف يومية كانت أو أسبوعية".

ناصر حاتم

المصدر: RT