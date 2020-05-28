رئيس الوزراء المصري يتفق مع نقيب الأطباء على حل مشكلة الطواقم الطبية

عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لقاء عاجلا، مع نقيب الأطباء حسين خيري، على خلفية أزمة الأطباء التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة.

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واستعرض الاجتماع مستجدات الوضع في أزمة كورونا والمشاكل التي تواجه الأطباء وبحث سبل حماية الطواقم الطبية من العدوى.

وعرض نقيب الأطباء المصري أهم الأزمات التي يعاني منها الأطباء خلال مواجهتهم لوباء كورونا وهي، ضرورة استكمال نواقص المستلزمات الوقائية لهم ومتابعة جاهزية المستشفيات وتدريب الطواقم الطبية التي تم تخصيصها للعمل في مستشفيات العزل الجديدة.

كما أكد على ضرورة إجراء مسحات pcr للطواقم الطبية المخالطة لحالات كورونا، بالإضافة إلى تخصيص أماكن لعزل أعضاء الفريق الطبي من مصابي كورونا في جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية.

بالإضافة إلى ذلك طالب بمعاملة "شهيد كورونا من الأطباء كشهداء الجيش والشرطة" من الناحية المادية.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري على توسيع إجراء تحاليل pcr للطواقم الطبية "فورا"، وأيضا أكد على تنفيذ القرار السابق بتخصيص أماكن لعزل الأطباء في كل مستشفى، مؤكدا على "توافر المستلزمات الوقائية للفرق الطبية، ولكنها أزمة روتين وسلوكيات أمناء المخازن وسيتم تغيير هذا التعامل فورا".

وأكد مدبولي استعداده للتدخل شخصيا لحل كل شكوى ترسلها له نقابة الأطباء من خلال قناة تواصل مع النقابة لحل أي أزمة.

وأكد رئيس الوزراء المصري أنه "لا خلاف على اعتبار الأطباء المتوفين شهداء وأن صندوق مخاطر أعضاء المهن الطبية الذى أعلن عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيتكفل بهذا الأمر".

المصدر: RT