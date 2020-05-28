الرئيس السوري يصدر مرسوما جديدا

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الخميس، مرسوما جديدا لقانون تنظيم الجامعات.

وقالت الرئاسة السورية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن الرئيس الأسد أصدر المرسوم رقم 125 للعام 2020 والقاضي بتعديل المواد 103 و116 و145 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 للعام 2006 وتعديلاتها، والمواد الخاصة بالرسوم المحددة في المادتين 194 و196 من اللائحة نفسها.

وأضافت أن المرسوم الجديد بالتعديلات التي تضمنها يوجد آلية واضحة ودائمة تعالج مشكلة الاستنفاد لطلاب مرحلة الدرجة الجامعية الأولى والدراسات العليا، ودراسات التأهيل والتخصص، بشكل علمي وموضوعي.

وأشارت إلى أن المرسوم يعيد تحديد شرائح المستنفيدين من المقاعد المخصصة لذوي الشهداء والجرحى في الجامعات مع بعض التسهيلات للطلاب الملتحقين بخدمة العلم.

RT

المصدر: RT