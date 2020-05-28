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الجزائر تسجل 7 وفيات و140 إصابة جديدة بكورونا

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الجزائر تسجل 7 وفيات و140 إصابة جديدة بكورونا
Reuters RB/CK/BRV
رجل يرتدي كمامة للوقاية من كورونا في الجزائر
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أعلنت السلطات الصحية الجزائرية اليوم الخميس تسجيل 7 وفيات و140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في ثاني انخفاض يومي لافت لعدد الإصابات.

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ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 630، والإصابات إلى 8997.

وأكد المتحدث باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا جمال فورار، تماثل 148 حالة للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 5277، فيما يتواجد 31 شخصا بالعناية المركزة.

وكانت البلاد سجلت أمس الأربعاء 160 إصابة جديدة بالفيروس، وهو أول انخفاض لافت بعد أيام من الاستقرار عند مستويات قاربت الـ200 إصابة يوميا.

المصدر: RT

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