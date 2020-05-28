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وفاة ضابط فلسطيني سابق في مصر بفيروس كورونا

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وفاة ضابط فلسطيني سابق في مصر بفيروس كورونا
Reuters
مصر
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توفي الضابط الفلسطيني السابق في إدارة المحاكم، جمعة فايز الفرا، بفيروس كورونا في مصر، عن عمر يناهز 79 عاما، وفقا لبيان السفارة الفلسطينية بالقاهرة اليوم الخميس.

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ووفقا للبيان، تابعت السفارة الفلسطينية في القاهرة مع وزارة الصحة المصرية الإجراءات اللوجستية المتعلقة بوفاة ودفن الفقيد.

وتقدم سفير فلسطين في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، بخالص العزاء والمواساة القلبية لأسرة المواطن المتوفي.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت يوم أمس الأربعاء، أنها سجلت 19 حالة وفاة و910 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا بلغ 19666 حالة من ضمنهم 5205 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و816 حالة وفاة.

المصدر: RT

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