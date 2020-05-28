"الشؤون الدينية" الجزائرية تصدر فتوى بشأن من أفطر رمضان بسبب كورونا

أفادت وزارة الشؤون الدينية الجزائرية اليوم الخميس، بأن المصابين بفيروس كورونا المستجد الذين أفطروا في شهر رمضان "وجب عليهم القضاء بعد الشفاء".

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وأوضحت لجنة الفتوى التابعة للوزارة في بيان على "فيسبوك" أن العاجزين عن الصوم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، يسقط عنهم الصوم، ولا يجب عليهم القضاء وتترتب عليهم فدية فقط.

وأضاف البيان: "بالنسبة للمرضى الذين سبب لهم الصوم مشقة معتبرة غير معتادة كالمرضى المصابين بكوفيد-19، ومن كان في حكمهم فأفطروا، وجب عليهم القضاء بعد الشفاء".

وشددت لجنة الفتوى على وجوب احترام الإجراءات الوقائية، وخصوصا ارتداء الكمامات حرصا على سلامة الأرواح، وسعيا إلى الوقاية من هذه الجائحة.

وقالت السلطات الصحية الجزائرية أمس الأربعاء إن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في الجزائر ارتفعت إلى 623 حالة والإصابات إلى 8857، مقابل 5129 حالة شفاء.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية