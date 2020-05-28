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الكاظمي: لا جهة أو قوة من حقها أن تكون خارج إطار الدولة

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الكاظمي: لا جهة أو قوة من حقها أن تكون خارج إطار الدولة
Facebook@IraqiPMO
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يزور مقر قيادة العمليات المشتركة.
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قال القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إنه لا يحق لأي جهة أو قوة أن تكون خارج إطار الدولة.

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وكشف بيان صدر عن الحكومة العراقية، أن الكاظمي تحدث أثناء زيارته، اليوم الخميس، لمقر قيادة العمليات المشتركة، والتي اطلع خلالها "على آخر مستجدات العمليات الجارية، وفعاليات التطهير المستمرة ضد عناصر تنظيم داعش".

وأكد الكاظمي خلال لقائه بعدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين أن "تطوير المؤسسات الأمنية وإصلاحها هي من أولويات المنهاج الوزاري الذي ينص على تعزيز أداء الأجهزة الأمنية المختلفة وتحقيق التكامل المطلوب بينها، والعمل بمبدأ أن كل القوات العسكرية والأمنية في خدمة الشعب وتطلعاته ووحدته وأمنه وحماية مقدراته".

وأشار إلى "عدم أحقية أي جهة أو قوة من أن تكون خارج إطار الدولة"، مؤكدا "أهمية التنسيق بين القوات الأمنية بمختلف صنوفها حتى ينعكس إيجابا على العمليات العسكرية والأمنية ومطاردة خلايا الإرهاب".

المصدر: RT

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