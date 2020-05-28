الجيش السوداني ينفي دخول البرهان العزل الصحي بعد وفاة مستشارته بكورونا

نفى الجيش السوداني صحة ما تم تداوله عن دخول رئيس المجلس السيادي الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، العزل الصحي بعد مخالطته مستشارته قدح الدم، التي توفيت بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت القوات المسلحة السودانية، في تصريح مقتضب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "إنه لا أساس من الصحة لما يتردد في وسائل التواصل الاجتماعي".

ونعى رئيس مجلس السيادة السوداني، أمس الأربعاء، وفاة قدح الدم، المستشارة بمجلس السيادة، التي توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا.

المصدر: RT