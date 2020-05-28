نائب رئيس البرلمان العراقي يحذر من "انهيار" النظام الصحي في البلاد

حذر رئيس خلية الأزمة في مجلس النواب العراقي، حسين الكعبي، اليوم الخميس، من "انهيار" النظام الصحي في البلاد.

ودعا الكعبي وهو نائب رئيس مجلس النواب، إلى "عقد اجتماع عاجل بين خليتي الأزمة النيابية والحكومية بحضور رئيس اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية مصطفى الكاظمي، للوقوف على بيان أسباب الارتفاع الكبير والخطير بأعداد المصابين بوباء كورونا المستجد، والإسراع بوضع الحلول الناجعة لاحتواء هذه الجائحة ومنع تفشيها لأعداد ونسب أعلى بكثير مما عليها الآن".

وانتقد الكعبي، "الإجراءات البطيئة وغير الجدية التي تتبعها الحكومة بشكل عام بشأن مواجهة هذا الوباء القاتل، مما تسبب بارتفاع الإصابات في أغلب مناطق بغداد سيما جانب الرصافة وحتى الكرخ خلال الأيام الأخيرة الماضية، فضلا عن باقي المحافظات بالرغم من تطبيق الحظر الشامل قبل عيد الفطر بيومين".

وقال الكعبي إن "خلية الأزمة البرلمانية كانت قد حذرت مرارا من خطورة التراخي والتهاون في فرض الإجراءات الاحترازية والوقائية على المناطق التي تعرضت وتصدرت مؤشر الإصابات".

وطالب نائب رئيس البرلمان بضرورة وضع خطة واقعية وملموسة واتخاذ قرارات عاجلة وفقا للظروف والمعطيات الراهنة.



المصدر: RT