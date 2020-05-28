"التجمع الوطني الديمقراطي" الجزائري يعين أمينا عاما جديدا

أعلن حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" الجزائري، اليوم الخميس، تعيين الطيب زيتوني، أمينا عاما للحزب، خلفا لعز الدين ميهوبي الذي كان يشغل المنصب بالنيابة.

وكان ميهوبي، الذي طلب تزكية زيتوني، أعلن عن انسحابه من أي منصب قيادي في الحزب، مضيفا أنه سيبقى مناضلا بسيطا فيه، وسيتفرغ للكتابة والأدب.

من جهته، قال زيتوني إنه يحمل "نظرة سياسية جديدة تنتهج سياسة التوافق المسؤول لفائدة المصلحة العليا للبلاد"، داعيا مختلف الشركاء السياسيين إلى بناء "جبهة داخلية لتحصين الجزائر من كل التهديدات".

وأكد على دعم السياسة الخارجية للدولة الجزائرية، التي أشاد بموقفها تجاه "تحامل الإعلام الفرنسي الرسمي ومحاولات التدخل السافر والمساس بمؤسسات الدولة وسيادة الشعب الجزائري".

و"التجمع الوطني الديمقراطي" هو ثاني أحزاب السلطة في الجزائر، وأمينه العام السابق، أحمد أويحيى، يقبع حاليا في السجن بتهمة الفساد.

المصدر: RT + وكالات