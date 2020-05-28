مصر.. شركة أدوية مشهورة تعتذر بعد إساءة شديدة للأطباء

اعتذرت شركة "سانوفي مصر" لجميع أعضاء الأطقم الطبية في مصر، على خلفية منشور مسيء للأطباء نشرته موظفة فيها على حسابها في موقع فيسبوك.

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وأعربت رئيس مجلس إدارة "سانوفي مصر" كريستيل صغبيني، وجميع موظفي الشركة عن أسفهم على الإساءة التي تعرض لها القائمون على الرعاية الصحية بعد منشور الموظفة.

وقالت الشركة في بيان: "نود أن نوضح أن ما تم نقله على وسائل التواصل الاجتماعي لا يعكس رؤية سانوفي ودورها كشريك داعم لقطاع الرعاية الصحية ويسعى لخدمة المرضى المصريين لسنوات عديدة".

وأضافت: "نحن نتفهم الوضع الصعب الذي يواجهه المتخصصون في الرعاية الصحية أثناء أزمة COVID-19، ولا يمكننا التعبير إلا عن امتناننا وتقديرنا لجميع المتصدرين لمواجهة المرض. نتمنى أن يكون كل واحد منهم وعائلاتهم بصحة جيدة طوال هذه الفترة العصيبة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية