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مصر.. شركة أدوية مشهورة تعتذر بعد إساءة شديدة للأطباء

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مصر.. شركة أدوية مشهورة تعتذر بعد إساءة شديدة للأطباء
Reuters
مصر
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اعتذرت شركة "سانوفي مصر" لجميع أعضاء الأطقم الطبية في مصر، على خلفية منشور مسيء للأطباء نشرته موظفة فيها على حسابها في موقع فيسبوك.

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وأعربت رئيس مجلس إدارة "سانوفي مصر" كريستيل صغبيني، وجميع موظفي الشركة عن أسفهم على الإساءة التي تعرض لها القائمون على الرعاية الصحية بعد منشور الموظفة.

وقالت الشركة في بيان: "نود أن نوضح أن ما تم نقله على وسائل التواصل الاجتماعي لا يعكس رؤية سانوفي ودورها كشريك داعم لقطاع الرعاية الصحية ويسعى لخدمة المرضى المصريين لسنوات عديدة".

وأضافت: "نحن نتفهم الوضع الصعب الذي يواجهه المتخصصون في الرعاية الصحية أثناء أزمة COVID-19، ولا يمكننا التعبير إلا عن امتناننا وتقديرنا لجميع المتصدرين لمواجهة المرض. نتمنى أن يكون كل واحد منهم وعائلاتهم بصحة جيدة طوال هذه الفترة العصيبة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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