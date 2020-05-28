بريطانية تعود لطفلها في الإمارات بعد 70 يوما من الفراق بسبب كورونا

اجتمع شمل الطفل آرشي أبليارد، البالغ من العمر 7 سنوات، مع والدته البريطانية جيسيكا فيزجون، التي تركته في الإمارات وافترقت عنه لمدة 70 يوما أمضتها ببلادها في الحجر بسبب كورونا.

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فالأم التي توجهت إلى المملكة المتحدة، في شهر مارس الماضي، لحضور جنازة والدها الذي قضى بمرض كوفيد 19، علقت هناك بسبب تعليق رحلات الطيران، ثم عادت إلى الإمارات بعد استجابة الجهات المعنية، لتوجيهات الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بتسهيل عودتها إلى الإمارات، للقاء طفلها البالغ 7 سنوات، وعلقت في الحجر الصحي المفروض على جميع العائدين للدولة.

فعند سفرها إلى بلادها في مارس لم تستطع العودة منذ ذلك الحين، نظراً لوجود قيود على السفر، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث قام طفلها آرشي بكتابة رسالة خطية، مرفقة ببعض الرسومات، إلى الشيخ سعود بن صقر القاسمي، يشرح فيها الحالة الصعبة التي يمر بها بعيداً عن والدته.

وقام حاكم رأس الخيمة سعود بن صقر القاسمي، شخصياً، بالرد على رسالة آرشي قائلاً: "إنه يتذكر لقاءه مع زملائه في الصف". وكتب في رسالته:"عزيزي آرشي، شكرا لك على رسالتك اللطيفة، لقد استمتعت حقا بقراءتها، كما أني أتذكر لقائي بك وبزملائك في المدرسة، لقد كان يوماً مميزا بالفعل".

وبعد ذلك أصدر حاكم رأس الخيمة، توجيهاته للجهات المعنية، لتسهيل عودة الأم من بريطانيا إلى الإمارات، ولقاء طفلها، حيث تم التنسيق بين الجهات الحكومية، واتخاذ كافة الإجراءات لعودة والدة الطفل إلى أرض الإمارات، يوم 13 مايو الجاري، لتخضع لفترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما، للتأكد من سلامتها، والتي انتهت أمس، لتجتمع العائلة من جديد.

وعبر جميع أفراد العائلة عن سعادتهم بلم شملهم مجددا، وتوجهوا بالشكر للشيخ سعود بن صقر القاسمي، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، على هذه اللفتة الإنسانية، ولكل من قدم لهم يد العون والمساعدة.

المصدر: صحيفة البيان