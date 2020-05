شرطة الإمارات تنقذ 20 شخصا حاصرتهم السيول في واد

View this post on Instagram

. شرطة دبي تنقذ 20 شخصاً علقت حافلتهم في "وادي حتا" . . . شرطة حتا بدبي تنقذ 20 شخصاً، أحدهم إصابته بسيطة، كانوا عالقين في وادي حتا "أم النسور"، بعد تعرض حافلتهم للغرق في مياه الوادي، واتجاههم إلى قمة جبل للنجاة بحياتهم إلى حين وصول فرق البحث والإنقاذ. #برق_دبي