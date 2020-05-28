نقابة الصحفيين المصرية تكشف عدد المصابين بكورونا بين صفوفها

أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين في مصر، في بيان اليوم الخميس، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين الصحفيين أعضاء النقابة، بلغ حتى اليوم 9 إصابات، بينها وفيتان.

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وأوضح النقيب تفاصيل هذه الحالات مشيرا إلى أن هناك حالتي وفاة، و4 حالات تعاف، بينها حالة خضعت فقط للعزل المنزلي وأكدت التحاليل تعافيها التام، و3 حالات خضعت للعزل في المستشفيات المخصصة، وخرجت حالتان في اليوم الأول لعيد الفطر وحالة في اليوم الثاني.

كما أشار إلى أن هناك 3 حالات فقط تخضع حاليا للعلاج، منها حالة مستقرة وتخضع للعلاج في المنزل، وحالتان بالمستشفيات المتخصصة، واحدة منهما بالقاهرة والثانية بإحدى محافظات الوجه البحري.

وأكدت النقابة استمرارها في المتابعة المستمرة على مدار الساعة لحالة الأعضاء، والتواصل الفوري مع كل الجهات المختصة بالتشخيص والتحليل والعلاج للبدء الفوري في اتخاذ الإجراءات التي تستلزمها كل حالة.

ودعا مجلس النقابة جميع الأعضاء للتواصل الفوري مع النقيب وأعضاء المجلس ولجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، للإبلاغ عما لديهم بخصوص حالات فيروس كورونا لكي يتسنى التعامل معها من دون تأخير من الجهات الطبية المختصة والمؤهلة.

المصدر: الأهرام