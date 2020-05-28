برلماني عراقي يطالب حكومته بالضغط على تركيا اقتصاديا بسبب ملف المياه

طالب نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب العراقي منصور البعيجي، اليوم الخميس، الحكومة باستخدام الملف الاقتصادي للضغط على دول منابع المياه من أجل زيادة حصة العراق المائية.

وقال في بيان صحفي، إنه "على الحكومة التدخل سريعا للضغط على تركيا لزيادة حصتنا المائية، خاصة وأن تركيا لديها ملف اقتصادي كبير في العراق، ويجب على الحكومة استخدامه وسيلة ضغط وعدم اتخاذ موقف المتفرج جراء مايحصل من حرب مياه نتعرض لها منذ فترة طويلة من قبل دول المنبع".

وشدد على "ضرورة أن تكون هناك زيادة بحصة العراق من قبل دول المنبع، لأن حرب المياه لا تقل خطورة عن الحرب ضد عصابات داعش الارهابية، لأنها ستدمر الزراعة في بلدنا، خاصة بعد هبوط اسعار النفط بسبب جائحة كورونا، لذا يجب عدم الاعتماد على النفط والتنويع بمصادر ايرادات الدولة ومنها القطاع الزراعي".

وتسبب السد، الذي وافقت الحكومة التركية عام إنشائه عام 1997، في تشريد نحو 80 ألف شخص من 199 قرية عراقية، وأثار قلق الحكومة في العراق، الذي يخشى من تأثيره على إمدادات المياه لنهر دجلة.

وبدأت تركيا، بعد سنوات من التوقف والتأخير، في ملء خزان السد في يوليو الماضي، فيما دعا نشطاء يقودون حملة ضد المشروع إلى إفراغ الخزان لمخاوف بيئية وثقافية.

وتقع منابع نهري دجلة والفرات اللذين يعتمد عليهما العراق في الزراعة والحياة اليومية في جبال تركيا.

المصدر: RT